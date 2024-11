Real Madryt odprawiony z kwitkiem? Chorwacki talent wybiera inny kierunek

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Martin Baturina odrzuca ofertę Realu

Real Madryt rozważał transfer Martina Baturiny, który jest porównywany do Luki Modricia. Co ciekawe, to właśnie gwiazdor Królewskich miał zaproponować sprowadzenie 21-letniego Chorwata na Santiago Bernabeu. Modrić widzi w Baturinie nie tylko potencjalnego następcę, ale i przyszłość chorwackiej reprezentacji.

Obecnie Baturina występuje w Dinamo Zagrzeb, gdzie zdobywa uznanie jako jeden z najbardziej obiecujących młodych pomocników w Europie. Pomimo młodego wieku jego osiągnięcia robią ogromne wrażenie. W ponad 130 spotkaniach zdobył 18 bramek i zanotował aż 34 asysty.

Real, przygotowując się na odejścia Toniego Kroosa i Luki Modricia, dostrzega konieczność odmłodzenia swojej linii pomocy. Martin Baturina jawi się jako idealny kandydat do wzmocnienie zespołu. Los Blancos byli gotowi zaoferować 21-latkowi pięcioletni kontrakt, który zakładałby jego wypożyczenie do klubu z La Liga w celu dalszego rozwoju.

Jednak “Sky Sports” donosi, że starania Królewskich zakończyły się niepowodzeniem. Baturina odrzucił propozycję Realu i wyraził chęć przejścia do niemieckiej 1. Bundesligi. Młody zawodnik jest związany z chorwackim klubem kontraktem do czerwca 2028 roku. Jego przyszłość może rozstrzygnąć się już w styczniu lub najbliższym letnim oknie transferowym.