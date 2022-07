Pressfocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Juventus FC sprowadził już tego lata Angela Di Marię i Paula Pogbę. Zdaniem byłego obrońcy Starej Damy, Andrei Barzagliego, turyński zespół w składzie z Argentyńczykiem i Francuzem znów będzie wielki.

Juventus FC od dwóch lat nie zdobył mistrzostwa Włoch

Zdaniem Andrei Barzagliego, Angel Di Maria i Paul Pogba mogą pomóc Bianconerim odzyskać scudetto

Pogba ma dać Juve osobowość, zaś Di Maria niezbędną kreatywność

Obiecujące transfery Juventusu

Juventus FC nie może ostatnich dwóch sezonów w Serie A zaliczyć do udanych. Po serii dziewięciu mistrzowskich tytułów z rzędu, piłkarze z Juventus Stadium zajmowali w lidze włoskiej dwukrotnie 4. miejsce, ze stratą odpowiednio 13 punktów do Interu Mediolan i 16 do AC Milan.

Nic dziwnego zatem, że włodarze Starej Damy robią wszystko, aby zmniejszyć dystans do obu mediolańskich klubów. Transferowe lato 2022 póki co w stolicy Piemontu wygląda obiecująco. Juve za darmo pozyskał Angela Di Marię z PSG oraz Paula Pogbę z Manchester United, który do Turynu wrócił po sześciu latach przerwy. Zdaniem byłego, znakomitego obrońcy Juve, Andrei Barzagliego, nowe wzmocnienia mogą sprawić, że biało-czarni znów będą się liczyć w walce o mistrzostwo Włoch.

Barzagli wierzy w Di Marię i Pogbę

– Pogba jest graczem o międzynarodowej renomie i grał już w Juventusie. Paul wie, jak to jest nosić tę koszulkę i wie, co to znaczy wygrać. A zwłaszcza wnosi osobowość, jakość, cele i asysty. Ale najbardziej liczy się dla niego ta mieszanka osobowości i jakości, która w ostatnich latach nieco podupadła – skomentował powrót byłego klubowego kolegi.

– Mierzyłem się z Di Marią, gdy był w Realu Madryt. Jest zawodnikiem o niesamowitej jakości. Jestem ciekawy, żeby zobaczyć go w lidze włoskiej. Jest super zakupem dla Juventusu. W każdej chwili może wymyślić decydującą grę. To dar, który niewielu ma we współczesnym futbolu – ocenił z kolei umiejętności Di Marii.

– Oba te transfery wnoszą do Juve jakość i osobowość, której mu ostatnio brakowało. Z Di Marią i Pogbą, Juventus znów może być wspaniały – podkreślił.

