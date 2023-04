PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Joao Pedro latem zasili szeregi Brighton & Hove Albion

Mewy zaklepały sobie usługi skutecznego napastnika

Brazylijczyk był obserwowany też przez m.in. AC Milan

Joao Pedro nową gwiazdą Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion osiągnęło porozumienie w sprawie transferu Joao Pedro – poinformował Fabrizio Romano. Środkowy napastnik wkrótce zostanie ogłoszony jako nowy zawodnik Mew, który wzmocni zespół The Seagulls przed sezonem 2023/2024.

Brazylijski snajper od stycznia 2020 roku z powodzeniem występuje w barwach Watfordu, gdzie przeniósł się za 11,5 miliona euro z macierzystego Fluminense.

Szerszenie jak na razie nie liczą się jednak w walce o awans do Premier League, co zapewne zaważyło o decyzji piłkarza w sprawie dołączenia do Brighton & Hove Albion.

Joao Pedro od kilku miesięcy jest obserwowany przez kilka europejskich drużyn. Włoskie media podawały, że 21-latkowi bacznie przyglądał się m.in. AC Milan. Skuteczny napastnik w 35 meczach aktualnej kampanii strzelił 11 bramek i zanotował 4 asysty.