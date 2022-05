Pressfocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Bayern i Barceloną mogą usiąść do rozmów, których tematem będzie Robert Lewandowski. Hiszpański klub chce zaproponować wymianę zawodników.

Barcelona nie jest zadowolona z Memphisa Depay’a

Holender może latem zostać częścią wymiany piłkarzy

Piłkarz trafiłby do Bayernu, co miałoby pomóc w kupnie Roberta Lewandowskiego

Niewypał transferowy ma przekonać Bayern

Każdego dnia pojawiają się nowe informacji o sytuacji na linii: Bayern-Robert Lewandowski-Barcelona. Polak chce dołączyć do drużyny Xaviego już latem, wiec postanowił, że nie przedłuży wygasającego za rok kontraktu z mistrzem Niemiec.

Bawarczycy mają jasne stanowisko. Lewandowski wypełni kontrakt z klubem i pozostanie w nim do 30 czerwca 2023 roku. Ich perspektywa może się jednak zmienić, jeżeli wcześniej znajdą odpowiedniego następcę dla Polaka, a to wcale nie jest łatwo.

Barcelona stwierdziła, że sama podsunie Bayernowi nowego napastnika. Blaugrana chce zaproponować mistrzowi Niemiec wymianę. Na jej zasadzie Lewandowski trafiłby do La Ligi. Do Bundesligi z dopłatą w wysokości 35 milionów euro trafiłby zaś Memphis Depay, który nie sprawdził się na Camp Nou.

Holender nie jest niewypałem transferowym. W tym sezonie rozegrał 37 spotkań. Strzelił 13 goli i dorzucił do tego dwie asysty. Piłkarz nie pasuje jednak do koncepcji Xaviego, który zdecydowanie wolałby mieć Lewandowskiego. Portal Transfermarkt wycenia Depay’a na aż 45 milionów euro, więc otrzymanie Holendra plus niemałych pieniędzy od Bayernu wydaje się interesującą opcją z perspektywy mistrza Niemiec.

