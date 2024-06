Barcelona znalazła następcę Roque. Reprezentant Hiszpanii za 4 mln euro

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Perez opcją do wzmocnienia ataku FC Barcelony

Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów sytuacji Ayoze Pereza jest jego cena – zaledwie 4 miliony euro. Biorąc pod uwagę wysoką jakość gry, jest to okazja, którą trudno przeoczyć. Taka cena sprawiła, że Perez został zaoferowany Barcelonie, a precyzyjniej ujmując jego agent próbuje wykorzystać obecną sytuację na rynku, aby doprowadzić do głośnego transferu.

Do finalizacji transferu jeszcze daleka droga, ale Blaugrana ma świadomość, że znalezienie alternatywy w przypadku odejścia Vitora Roque nie musi być trudne. Jeśli młody gracz odejdzie na wypożyczenie, Barcelona będzie musiała zdecydować, czy pozyskać nowego napastnika, aby wspomóc Roberta Lewandowskiego, czy polegać na obecnych zawodnikach. Marc Guiu oraz Ferran Torres z powodzeniem mogą rywalizować o miejsce w podstawowej jedenastce Katalończyków.

Jednak według “Mundo Deportivo” Perez może okazać się dobrym rozwiązaniem. Jest wszechstronnym napastnikiem, który może grać na obu skrzydłach, chociaż preferuje lewą stronę, a także jako centralny napastnik. Mówi się, że Barcelona nie zabiegała aktywnie o jego transfer, ale został on im zaoferowany i pozostaje opcją, choć nie priorytetem.

Przystępna cena Pereza i rozsądne wynagrodzenie czynią go atrakcyjnym celem. Obecnie zarabia nieco ponad 2 miliony euro w Betisie. Jednak w jego kontrakcie istnieje klauzula, która może podnieść jego cenę z 4 do 12 milionów euro, jeśli zespół z Sewilli zaoferuje Perezowi tę samą pensję, co klub próbujący go pozyskać.

