Memphis Depay dołączy do Barcelony, donosi na swoich łamach Marca. Warunkiem, aby transfer doszedł do skutku, jest jednak to, aby Ronald Koeman w kolejnej kampanii wciąż był szkoleniowcem Blaugrany. Holenderski trener i jednocześnie fan talentu napastnik Olympique Lyon zrobił już wszystko, co w jego mocy, aby kapiat Les Gones trafił na Camp Nou.

Barcelona dogadała się ws. Depaya

Mephis Depay ma kontrakt z OL ważny tylko do końca czerwca tego roku. Tym samym do nowego klubu trafi na zasadzie wolnego transferu, na co wpływ ma fakt, że były piłkarz Man Utd nie zgodził się na parafowanie nowego kontraktu z francuskim klubem.

Depay jest do tego stopnia zdeterminowany, aby trafić do teamu z Hiszpanii, że jest otwarty na znaczną obniżkę swoich zarobków. Czas jednak pokaże, czy Koeman, którego przyszłości w szeregach Blaugrany jest niepewna, nadal będzie kierował Barcą. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższych tygodniach.

Holender gwarancją jakości w ofensywie

Tymczasem reprezentant Holandii w tej kampanii wystąpił łącznie w 38 spotkaniach, zdobywając w nich 21 bramek. Ponadto na koncie piłkarza jest 10 asyst. W trakcie swojej przygody z OL holenderski napastnik w 2020 roku został piłkarzem roku we Francji.

Depay co prawda będzie do wzięcia za darmo. Niemniej jego wartość wynosi mniej więcej 45 milionów euro. Niewykluczone, że będzie wyższa po Euro 2020, gdzie zawodnik z pewnością wystąpi, będąc kluczową postacią Oranje. Reprezentacja Holandii w fazie grupowej Mistrzostw Europy grać będzie z: Austrią, Macedonią Północną oraz Ukrainą.