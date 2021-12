Transfery Barcelony: Xavi przekazał potrzeby

PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona ze względu na trudną sytuację finansową ma mocno ograniczone pole manewru na transferowym rynku. Zdaje sobie z tego sprawę trener Xavi Hernandez, ale jednocześnie podkreśla, że jego zespół potrzebuje wzmocnień. Ostatnio rozmawiał o tym z Joanem Laportą.

Xavi Hernandez potwierdził, że prowadzona przez niego drużyna wymaga wzmocnień podczas najbliższego okienka transferowego

Trudna sytuacja finansowa Barcelony nie ułatwia władzom poszukiwanie zawodników mogących zasilić zespół z Camp Nou

W styczniu możliwe są nie tylko transfery do klubu, ale także w przeciwnym kierunku

Spotkanie na szczycie

Duma Katalonii powoli przygotowuje się do styczniowego okna transferowego, w trakcie którego będzie chciała uzupełnić skład. Xavi Hernandez potwierdził, że odbył w tej sprawie spotkanie z prezydentem klubu Joanem Laportą, przedstawiając mu podczas niego swoje potrzeby.

– Pracujemy, tak wygląda rzeczywistość. Istnieje duże zaufanie i było to owocne spotkaniem. Miałem również jasność do do tego, w co wierzę, czego chcę i czego potrzebuję. Musimy szukać rozwiązań, aby ulepszy drużynę i wzmocnić skład – powiedział Xavi, cytowany przez Mundo Deportivo.

– Rozumiem jaka jest sytuacja klubu dotycząca wysokości pensji i związanych z tym ograniczeń, ale w ramach możliwości, jakie mamy, musimy wzmocnić skład – kontynuował szkoleniowiec katalońskiego zespołu.

Kto odejdzie z Barcelony?

Coraz częściej mówi się, że Barcelona będzie zmuszona do sprzedaży niektórych swoich zawodników. W tym kontekście przewijają się nazwiska między innymi Frenkiego de Jonga czy Marca-Andre ter Stegena. Xavi nie chce jednak komentować doniesień i chce skupić się wyłącznie na przygotowaniach drużyny do ostatnich spotkań w tym roku.

– Na chwilę obecną nikt nie jest na sprzedaż. Nie możemy nikogo oddać. Musimy zakończyć ten rok dobrze, w najlepszy możliwy sposób. Nie ma miejsca na wymówki. Musimy udać się do Pampeluny po zwycięstwo. O transferach zawodników porozmawiamy później. Teraz musimy wydobyć z nich to, co najlepsze – dodał Xavi.

W niedzielę Barcelonę czeka kolejne ligowe spotkanie. Tym razem zmierzy się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna.

Zobacz także: Xavi wybrał priorytet na zimowe okienko

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin