Barcelona wyceniła obrońcę. Tyle muszą zapłacić zainteresowane kluby

Barcelona oczekuje 10 milionów euro za Lengleta

Clement Lenglet to zawodnik Barcelony, który został wypożyczony do Atletico Madryt. 29-letni stoper dobrze spisuje się w ekipie Diego Simeone i jest podstawowym zawodnikiem zespołu. Wydaje się, że Los Colchoneros są zadowoleni z Francuza i są zainteresowani jego wykupieniem. Jednak klub ze stolicy Hiszpanii celowo przeciąga rozmowy, żeby wynegocjować możliwie jak najniższą kwotę.

Defensor w bieżącym sezonie rozegrał łącznie 29 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując dwie asysty. Atletico jest z niego zadowolone i chciałoby go zatrzymać, ale nie za wszelką cenę.

W ostatnich latach Los Rojiblancos ściągali do siebie kilku solidnych zawodników z Camp Nou za nieduże pieniądze, m.in. Davida Villę, Luisa Suareza czy też Antoine’a Griezmanna. Aktualnie chcą powtórzyć to samo w przypadku Lengleta, który jest zadowolony z pobytu na Metropolitano i chętnie zostałby na dłużej. Piłkarz jest nawet gotów odrzucić oferty z innych klubów.

Blaugrana zapłaciła za niego Sevilli 35 milionów euro. Teraz według portalu Transfermarkt jest warty 7,5 miliona euro. Katalończycy uważają, że mogą dostać za niego jednak trochę więcej i z tego powodu oczekują co najmniej 10 milionów euro. Atletico nie chce przystać na taką kwotę głównie ze względu na wysoką pensję zawodnika.

Jeżeli Lenglet nie zostanie wykupiony, to wróci do Barcelony, co byłoby kolejnym problemem finansowym dla działaczy Dumy Katalonii. Choć pojawia się pewne zainteresowanie ze strony innych zespołów, nie ma na razie żadnej konkretnej oferty. W związku z tym wydaje się, że Atletico uda się dopiąć swego i wynegocjuje niższą kwotę transferu.

