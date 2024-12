Barcelona obserwuje piłkarza z Premier League. Może przyjść za darmo

Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Tyrick Mitchell

Barcelona szuka obrońcy. Na radarze Tyrick Mitchell

Barcelona obecnie poszukuje lewego obrońcy, który mógłby konkurować z Alejandro Balde. Klub chce postawić na zawodnika z potencjałem rozwoju, który jednocześnie ma już pewne doświadczenie na wysokim poziomie. Te kryteria pozwoliły na wytypowanie kolejnego kandydata.

Wśród rozważanych opcji byli Alvaro Carreras z Benfiki i Hugo Bueno z Feyenoordu, a także bardziej uznany Caio Henrique z Monaco. Jednak teraz zainteresowanie Barcelony przykuł również Tyrick Mitchell z Crystal Palace.

Dwukrotny reprezentant Anglii kończy kontrakt z Crystal Palace 30 czerwca 2025 roku i jak dotąd nie doszedł do porozumienia z Orłami. To czyni go atrakcyjnym celem, szczególnie że Arsenal i Tottenham również monitorują jego sytuację. Od stycznia Mitchell będzie mógł swobodnie negocjować z każdym klubem, a Barcelona widzi w nim wartościowe, a zarazem ekonomiczne wzmocnienie.

Jak już wspomniano, Tyrick Mitchel znalazł się na radarze Barcelony jako interesująca opcja do rywalizacji na lewej obronie. Klub chce znaleźć odpowiedniego zawodnika, który mógłby dzielić czas gry z Balde i być może to właśnie Anglik zasili szeregi drużyny na zasadzie wolnego transferu. W tym sezonie piłkarz Crystal Palace rozegrał 17 meczów w Premier League, zaliczając w nich 3 asysty.