FC Barcelona celuje w transfer Victora Osimhena. Cena rośnie, a czas ucieka

FC Barcelona jest w trakcie monitorowania rynku transferowego pod kątem znalezienia nowego napastnika. Interesujące wieści na ten temat przekazał portal Fichajes.net, dając do zrozumienia, że następcą Roberta Lewandowskiego mógłby w przyszłości zostać reprezentant Nigerii.

Na celowniku Katalończyków według informacji źródła znalazł się Victor Osimhen. Piłkarz aktualnie broni barw Galatasaray, gdzie został wypożyczony z SSC Napoli. W lidze tureckiej zawodnik odzyskał formą, stając się jednocześnie jednym z najbardziej wyróżniających się ofensywnych graczy.

Klub z Serie A podobno jest otwarty na to, aby wyrazić zgodę na transfer definitywny z udziałem piłkarza. Mając na uwadze to, że kontrakt Osimhena z Napoli obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, to najbliższe okno transferowe wydaje się jedną z ostatnich okazji na to, aby zarobić na sprzedaży napastnika niezłą sumę. Klub z Neapolu oczekuje za Nigeryjczyka mniej więcej 75-80 milionów euro.

39-krotny reprezentant Nigerii w tej kampanii wystąpił jak na razie w 30 meczach, notując w nich 26 trafień. Ponadto na koncie Osimhena. W najbliższym czasie zawodnik będzie natomiast brał udział w zgrupowaniu nigeryjskiej przed meczem z Rwandą w ramach eliminacji mistrzostw świata. Mecz odbędzie się w piątek 21 marca o godzinie 17:00.

