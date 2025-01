Barcelona nagrodzi defensora. Osiągnięto porozumienie ws. nowego kontraktu

Barcelona osiągnęła porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu ze stoperem. Jak podaje Matteo Moretto, Ronald Araujo podpisze umowę do 2031 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo zostaje w Barcelonie

FC Barcelona nie wygrała czterech kolejnych meczów w La Liga, ale doskonale spisuje się w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Katalończycy w miniony wtorek ograli na wyjeździe Benfikę Lizbona (5:4) i dzięki temu utrzymali pozycję wicelidera. Matteo Moretto ujawnił w mediach społecznościowych, że w czwartek nastąpi oficjalne ogłoszenie nowego kontraktu z filarem defensywy.

WIDEO: “Hansi Flick jest już nasz, jest honorowym Polakiem”

Jak poinformował dziennikarz Relevo.com, Ronald Araujo jest o krok od przedłużenia umowy która obowiązywać ma aż do połowy 2031 roku. Według doniesień to dyrektor sportowy Barcelony, Deco przekonał Urugwajczyka do pozostania na Camp Nou. Po powrocie na boisko po długiej przerwie spowodowanej kontuzją, zakładano, że Katalończycy mogą rozważyć sprzedaż środkowego defensora. Szczególnie że w hierarchii Hansiego Flicka wyżej ceniono Inigo Martineza i Pau Cubarsiego.

Ronald Araújo firmará la renovación con el Barcelona hoy, jueves 23 de enero.



La duración será hasta 2031 como anticipó @FabrizioRomano, pero habrá cláusula ‘terrenal’ en el nuevo contrato como hemos adelantado en @relevo hace unos días. https://t.co/XRb0khO2CP — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 23, 2025

Araujo i włodarze katalońskiego klubu zgodzili się na obniżenie klauzuli wykupu, co umożliwiłoby zawodnikowi odejście latem tego roku, nawet po podpisaniu nowej umowy. Obecnie klauzula wykupu Urugwajczyka wynosi miliard euro. Piłkarz w związku z problemami zdrowotnymi rozegrał zaledwie pięć spotkań w tym sezonie. 25-latek został sprowadzony do Barcelony w 2018 roku, a przed debiutem w pierwszym zespole, przez dwa lata nabierał doświadczenie w rezerwach klubu.