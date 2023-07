Barcelona potwierdza powrót po 12 latach

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła pozyskanie Oriola Romeu. 31-latek wraca do stolicy Katalonii 12 lat po transferze do Chelsea. Blaugrana zapłaci za niego pięć milionów euro.

IMAGO/ Ricardo Larreina Na zdjęciu: Oriol Romeu

FC Barcelona potwierdziła transfer Oriola Romeu

Środkowy pomocnik został sprowadzony z Girony

31-latek to wychowanek klubu z Camp Nou

Barcelona. Romeu wraca do Blaugrany

Oriol Romeu to wychowanek FC Barcelony. Hiszpan przebijał się przez szczeble akademii Blaugrany, a w sezonie 2010/11 dołączył do seniorskiej ekipy klubu z Camp Nou i zaliczył dwa spotkania w pierwszej drużynie. Środkowy pomocnik wystąpił w koszulce Dumy Katalonii w starciach z Sevillą (Superpuchar) i Deportivo La Coruna (37. kolejka La Liga).

W lecie 2011 roku Romeu został sprzedany do Chelsea za blisko pięć milionów euro. W swoim CV ma także Valencię, Stuttgart, Southampton i Gironę. Teraz, po 12 latach od transferu to The Blues, 31-latek wraca do swojego macierzystego klubu. Barcelona pozyskała go z Blanc-i-vermells za pięć milonów euro.

ORIOL ROMEU RETURNS TO BARÇA! 💙❤️ pic.twitter.com/2l3HKvnA2j — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2023

Były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku, a jego klauzula wykupu została ustalona na 400 milionów euro.