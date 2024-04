Barcelona otrzymała już kilka ofert za 19-letniego gwiazdora

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikayil Faye

Faye wzbudza olbrzymie zainteresowanie

Młody zawodnik jest celem transferowym wielu klubów

Barcelona już otrzymała kilka ofert za 19-latka

Faye na liście życzeń wielu klubów

Mikayil Faye coraz mocniej puka do pierwszego zespołu FC Barcelony. Młody gracz ma za sobą znakomity sezon w drużynie rezerw, co zaprocentowało debiutem w reprezentacji Senegalu.

Niedawno Sport informował, że Duma Katalonii musi zdecydować o jego przyszłości mając dwie opcje. Pierwszą jest włączenie go do drużyny prowadzonej przez Xaviego, a drugą sprzedaż, ponieważ defensor ma ambicje, by grać na najwyższym poziomie.

Teraz katalońscy dziennikarze informują, że Blaugrana już otrzymała kilka ofert kupna za swoją perełkę. Największe zainteresowanie wyrażają kluby z Francji oraz Anglii, a 19-latek jest obecnie wyceniany na około 25 milionów euro.

Zobacz również: Barcelona będzie rozmawiać z pomocnikiem. Tematem nowa umowa