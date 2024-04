Barcelona planuje wyjaśnić w najbliższym czasie przyszłość Sergiego Roberto. Między stronami dojdzie do spotkania, które może zaowocować podpisaniem nowej umowy.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sergi Roberto

Sergi Roberto ma szansę zostać w Barcelonie na kolejny sezon

Władze klubu są pod wrażeniem jego ostatnimi występami

Niebawem dojdzie do rozmów kontraktowych

Barcelona zatrzyma Roberto?

Barcelona musi podjąć szereg istotnych decyzji przed startem letniego okienka transferowego. Jednym z tematów, które należy rozwiązać, jest przyszłość Sergiego Roberto. Do tej pory wydawało się, że Blaugrana nie będzie pracować nad jego zatrzymaniem. Umowa wygasała wraz z końcem sezonu, co uchodziło za odpowiedni czas, aby go pożegnać.

W ostatnich tygodniach Roberto skorzystał na problemach kadrowych, częściej występując w pierwszym składzie i pokazując się z naprawdę dobrej strony. Władze klubu dostrzegły w nim wymarzonego rezerwowego, który w razie potrzeby wejdzie na boisko i zapewni wysoką jakość. Pojawił się więc temat zatrzymania go w Katalonii na kolejny sezon.

Niebawem ma dojść do spotkania między przedstawicielami Barcelony a Roberto i jego agentami. Strony wspólnie uzgodnią, co będzie najlepsze dla przyszłości zawodnika. Ten od samego początku stawia na Blaugranę i jest chętny przedłużyć kontrakt na tych samych warunkach.

Zobacz również: Gwiazdor Realu nie obawia się transferu Mbappe. “Problem dla trenera”