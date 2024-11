Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona wkrótce złoży ofertę za Kwaracchelię

Barcelona już od letniego okienka transferowego poszukuje nowego skrzydłowego do swojego zespołu. Kilka miesięcy temu sporo mówiło się o chęci sprowadzenia Nico Williamsa, ale transfer ten nie doszedł do skutku. Później w mediach przewijały się także nazwiska innych graczy na skrzydła, ale finalnie nic z tego nie stało się faktem. Niemniej Duma Katalonii w zimie chce wrócić do tematu sprowadzenia kogoś na boki pomocy i przygotowuje w tej sprawie już ofertę.

WIDEO: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Według informacji przekazanych przez Lluisa Miguelsanza ze “Sportu” wkrótce Barcelona może złożyć ofertę za skrzydłowego SSC Napoli, a mianowicie Chwiczę Kwaracchelię. Gwiazda zespołu z Serie A to czołowa postać całej ligi włoskiej i gracz, który od dłuższego już czasu łączony jest z przenosinami do mocniejszego klubu oraz ligi. Tym razem może się to zmaterializować.

Według dziennikarza, oferta za reprezentanta Gruzji może wynieść nawet 80 milionów euro, co jak na możliwości finansowe Barcelony jest sporą liczbą, ale Duma Katalonii ma zaoszczędzić na pensji, która ma być niższa niż w innych dostępnych opcjach transferowych.

23-letni gracz Napoli w tym sezonie w barwach swojego klubu rozegrał 14 spotkań, w których zdobył w sumie pięć goli i zanotował dwie asysty. W sumie na boiskach Serie A ma 80 spotkań i 28 bramek. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 80 milionów euro.

Czytaj więcej: Manchester City już wie, co z Haalandem! Są przekonani w kwestii przyszłości