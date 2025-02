Barcelona może niespodziewanie zarobić na transferze Bologni

Barcelona może zyskać finansowo na transferze Estanisa Pedroli, który jest bliski przenosin do Bologni. Skrzydłowy, który w 2023 roku trafił do Sampdorii, teraz ma szansę na grę w Serie A. Blaugrana zachowała 50% praw od jego przyszłej sprzedaży.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona czeka na zastrzyk gotówki. Pedrola blisko transferu do Bologni

Barcelona nadal monitoruje rozwój kariery Estanisa Pedroli, mimo że zawodnik od lata 2023 roku jest już piłkarzem Sampdorii. Skrzydłowy nie miał zbyt wielu okazji do gry w Serie B, ale teraz może zrobić duży krok naprzód – według informacji “Mundo Deportivo” przeniesie się do Bologni, która obecnie zajmuje siódme miejsce w Serie A.

Przejście Hiszpana do włoskiego klubu ma odbyć się na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. Dla Barcelony to istotna wiadomość, ponieważ klub zachował 50% praw do przyszłej sprzedaży zawodnika, co oznacza, że ewentualny transfer może przynieść finansowe korzyści.

Już wcześniej Barcelona zarobiła na Pedroli 3 miliony euro, ponieważ Sampdoria była zobowiązana do wykupienia zawodnika po tym, jak ten rozegrał dziesięć meczów w sezonie 2023/24. Katalończycy zachowali jednak opcję odkupu wynoszącą 7 milionów euro, ważną do 2025 roku.

Jeśli Bologna zdecyduje się na wykupienie Pedroli po sezonie, Barcelona otrzyma połowę kwoty transferowej. Klub wykazał się dalekowzrocznością, zabezpieczając swoje interesy zarówno poprzez klauzulę wykupu, jak i procent z przyszłej sprzedaży.

Pedrola ma teraz okazję pokazać się na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Jeśli jego transfer do Bologni okaże się sukcesem, może to otworzyć przed nim nowe możliwości, a dla Barcelony oznaczać dodatkowy przypływ gotówki.