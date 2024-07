Barcelona ma problem. Przepadła szansa na wielki zarobek

Ronald Araujo doznał kontuzji i nie będzie dostępny przez cztery miesiące. To wyklucza jego transfer, a także utrudnia Barcelonie negocjacje na temat nowego kontraktu - donosi "Mundo Deportivo".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo kontuzjowany, wielki problem dla Barcelony

Ronald Araujo w trakcie Copa America nabawił się kontuzji ścięgna. Przeprowadzone przez Barcelonę szczegółowe badania wykazały konieczność operacji, więc takowa decyzja zapadła. Po zabiegu Urugwajczyka czeka długa rehabilitacja i szacuje się, że do gry wróci nie wcześniej niż w połowie listopada. To poważny problem dla Hansiego Flicka, który nie będzie mógł korzystać ze swojego czołowego defensora. Kłopoty ma również klub, który nie wykluczał sprzedaży Araujo w trakcie letniego okienka. “Mundo Deportivo” potwierdza, że poważna kontuzja oznacza, iż do transferu obrońcy na pewno nie dojdzie.

W zimowym okienku o Araujo intensywnie zabiegał Bayern Monachium, oferując nawet 90 milionów euro. Jego nazwisko na liście życzeń miała również Chelsea, która widziała w nim następcę Thiago Silvy. Dla Barcelony była więc to szansa na gigantyczny zarobek, zwłaszcza, że znakomite tempo rozwoju Pau Cubarsiego pozwalało na pożegnanie się z jednym z defensorów.

Barcelona może już nie mieć okazji, aby sprzedać Araujo za tak duże pieniądze. Co więcej, komplikuje się temat negocjacji przedłużenia wygasającej w 2026 roku umowy. Przedstawiciele zawodnika do tej pory nie byli zbyt chętni na rozmowy, nie wykluczając zmiany klubu. Blaugrana znalazła się w trudnej sytuacji i może być zmuszona, aby w przyszłym roku sprzedać Urugwajczyka za zaniżoną kwotę.