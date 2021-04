Eric Garcia trafi latem do Barcelony. Te doniesienia potwierdził Pep Guardiola po wygranym przez jego Manchester City finale Carabao Cup.

Eric Garcia powraca do domu

Manchester City pokonał w finale Carabao Cup Tottenham (2:1), wygrywając to trofeum po raz czwarty z rzędu. Był to kolejny mecz, w którym udziału nie wziął reprezentant Hiszpanii, 20-letni Eric Garcia. Umowa środkowego obrońcy wygasa latem tego roku i od dłuższego czasu niemal pewne było, że wówczas powróci do Barcelony, skąd trafił do Anglii. Choć w ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o przedłużających się negocjacjach między zawodnikiem, a klubem, sam Pep Guardiola potwierdził te przenosiny.

– Chciałbym mieć w składzie piętnastu Ericów Garciów. Nie zasiadł nawet na ławce, bo myślę, że przeniesie się do Barcelony – powiedział kataloński trener. Nie był to pierwszy raz, gdy szkoleniowiec Manchesteru City wypowiadał się o podopiecznym z uwielbieniem.

– Eric Garcia jest dla mnie jak syn. To gość, który w zeszłym roku po lockdownie był naszym najlepszym środkowym obrońcą – mówił Guardiola na początku marca.

Były szkoleniowiec Blaugrany jest przekonany o jakości 20-letniego stopera.

– Nigdy nie popełnił błędu, a grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Zagra w Barcelonie. To nie jest zawodnik przeciętny, tylko topowy. Nie zmieścił się do składu w dwóch ostatnich meczach i to złamało mi serce. To najtrudniejsze w byciu menedżerem. Nie wyobrażacie sobie, jakie to trudne – powiedział Guardiola.

Choć Eric Garcia rozegrał w tym sezonie zaledwie dziesięć meczów dla Manchesteru City we wszystkich rozgrywkach, wielką wiarę pokłada w nim także Luis Enrique. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii regularnie powołuje 20-latka. Na ostatnim zgrupowaniu stoper wystąpił we wszystkich trzech meczach La Rojy.