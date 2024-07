fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Rabiot trafi do Hiszpanii, ale nie zagra w Realu?

FC Barcelona przed startem sezonu ma swoje problemy. Wciąż nie może z pełną swobodą poruszać się po rynku transferowym, a wzmocnienia są w głównej mierze uzależnione od wcześniejszych rozstań. Hansi Flick chciałby wzmocnić kilka pozycji, w tym między innymi środek pola, który w sezonie 2023/2024 poważnie szwankował. Problemy zdrowotne Pedriego, Gaviego i Frenkiego De Jonga zmusiły Xaviego Hernandeza do przestawienia Andreasa Christensena, dla którego pozycja defensywnego pomocnika nie jest nominalna. Aby podobny problem nie zaistniał w przyszłości, Blaugrana pragnie wreszcie sprowadzić zawodnika, który będzie docelowym następcą Sergio Busquetsa.

Łączeni z Dumą Katalonii są nieustannie Joshua Kimmich czy Amadou Onana. Wiele miesięcy temu głównym celem transferowym był Martin Zubimendi, lecz teraz sprowadzenie go jest niemożliwe z przyczyn finansowych. “Relevo” donosi, że nowym nazwiskiem na liście życzeń jest Adrien Rabiot, któremu w czerwcu wygasła umowa z Juventusem. Choć ma on na stole ofertę od Starej Damy, najprawdopodobniej nie będzie jej akceptował. Francuz zamierza zmienić otoczenie, a jego marzeniem jest gra w Hiszpanii. Z optymizmem patrzy na doniesienia łączące go z Realem Madryt, a teraz do grona zainteresowanych miała dołączyć Barcelona.

Blaugrana nie traktuje tego ruchu priorytetowo, stąd negocjacje odłożone w czasie. Najpierw spróbuje pozyskać któregoś z wcześniejszej wymienionych piłkarzy, a dopiero później, ewentualnie, ruszy po Rabiota. Na korzyść Francuza działa fakt, że jest dostępny w ramach wolnego transferu, na czym Barcelona mogłaby oszczędzić.