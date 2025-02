Barcelona wskazała trzy głośne transfery. Gwiazdy mogą wzmocnić giganta

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego i ma już na celowniku trzy nazwiska. Według Relevo, Blaugrana rozważa sprowadzenie Rafaela Leao, Luisa Diaza oraz Nico Williamsa.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona opracowała plan trzech głośnych transferów

FC Barcelona planuje znaczące wzmocnienia składu w 2025 roku. Duma Katalonii doskonale zdaje sobie sprawę, że skuteczna walka na wszystkich frontach wymaga szerszej kadry. Z tego powodu klub już teraz intensywnie pracuje nad wytypowaniem kluczowych celów transferowych.

Na liście życzeń Blaugrany jest Rafael Leao z Milanu, który od kilku sezonów zachwyca w Serie A. Portugalczyk wyróżnia się dynamiką, dryblingiem i umiejętnością zdobywania bramek. Jego transfer może jednak okazać się skomplikowany, ponieważ władze Rossonerich niechętnie chcą pozbyć się swojej gwiazdy.

Drugą opcją jest Luis Diaz. Skrzydłowy Liverpoolu jest ważnym ogniwem swojego zespołu. Jego styl gry i umiejętność rozciągania defensywy rywali doskonale pasowałyby do systemu Barcelony, ale przekonanie The Reds do sprzedaży Kolumbijczyka będzie niezwykle trudne.

Najbardziej realistycznym transferem wydaje się być Nico Williams z Athletic Bilbao. 21-latek to jedno z największych odkryć w La Liga i już teraz jest ważnym zawodnikiem reprezentacji Hiszpanii. Jego kontrakt zawiera klauzulę wykupu, co może ułatwić transakcję. Kataloński klub będzie musiał znaleźć sposób na sfinansowanie letnich wzmocnień, a sprowadzenie nowego skrzydłowego jest absolutnym priorytetem.