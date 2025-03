Barcelona czy Liverpool? Isak wybrał preferowany kierunek transferu

Alexander Isak cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Sprowadzenie napastnika rozważa Barcelona i Liverpool. El Nacional uważa, że Szwed preferuje grę w The Reds.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak otwarty na transfer do Barcelony, ale woli poczekać na ruch Liverpoolu

FC Barcelona i Liverpool prawdopodobnie będą rywalizować latem o transfer jednego z czołowych napastników w Europie. Duże zainteresowanie na rynku transferowym generuje Alexander Isak. Obecna gwiazda Newcastle szykuje się do zmiany barw klubowych, a potencjalny transfer może zakręcić się w okolicach 100 milionów euro.

Fakt, że o 25-latka zabiegają czołowe drużyny w Europie, nie jest zaskoczeniem, ponieważ napastnik imponuje skutecznością w polu karnym rywali. W tym sezonie może pochwalić się zdobyciem 23 goli w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Według portalu El Nacional reprezentant Szwecji jasno określił swoje preferencje transferowe. Isak jest otwarty na transfer do FC Barcelony, aczkolwiek jego marzeniem jest gra w barwach Liverpoolu. Źródło sugeruje, że gwiazdor Premier League będzie czekał na ruch ze strony The Reds i dopiero wtedy przy ewentualnym braku zainteresowania finalizacją transferu zgodzi się na przeprowadzkę do Katalonii.

Na prowadzeniu w wyścigu o piłkarza wydaje się być Liverpool. Arne Slot szuka utalentowanego i bramkostrzelnego napastnika, który stanie się twarzą jego projektu. Dodatkowo klub z Anfield Road ma dobre stosunki z otoczeniem szwedzkiego zawodnika. Natomiast FC Barcelona jeśli otrzyma zielone światło ze strony Isaka, może mieć problem, aby spełnić żądania finansowe zespołu z St. James Park. Newcastle oczekuje minimum 90 milionów euro za sprzedaż napastnika.