FC Barcelona wciąż nie dogadała się z RB Lipsk ws. Olmo. Ale liczy na przełom

Barcelona musi złożyć korzystniejszą ofertę za Olmo

W obliczu poważnych problemów finansowych FC Barcelona zaoferowała RB Lipsk 50 milionów euro z dodatkowymi 10 milionami w formie bonusów za Daniego Olmo. Oferta ta zbliżyła się do żądań niemieckiego klubu, który oczekiwał 60 milionów euro za swojego gwiazdora. Mimo to, jak donosi hiszpański “Sport”, Niemcy odrzucili ofertę.

Lipsk docenia chęć Olmo do dołączenia do Barcelony i w obecnej chwili nie prowadzi negocjacji z innymi klubami. Niemcy jednak stanowczo odmawiają jakichkolwiek ustępstw w swoich żądaniach. Chcą, aby cała kwota została zapłacona jednorazowo, bez możliwości rozłożenia płatności na raty, co dodatkowo komplikuje negocjacje.

Dla Barcelony, która boryka się z poważnymi problemami finansowymi, spełnienie wymagań finansowych Lipska jest trudne do zrealizowania. Klub z Camp Nou musi dokładnie rozważyć swoje kolejne kroki, zwłaszcza że prezydent Joan Laporta i jego zespół są obecnie w USA. Dopóki nie wrócą, nie będą w stanie złożyć kolejnej oferty ani przedstawić nowych rozwiązań finansowych. Mimo to, liczą na przełom w negocjacjach w obecnym tygodniu.

RB Lipsk postrzega Daniego Olmo jako jednego z najważniejszych zawodników przed nadchodzącym sezonem, zwłaszcza po jego imponujących występach na Euro 2024, gdzie był jednym z najlepszych piłkarzy Hiszpanii. Klub oczekuje, że Olmo wróci do treningów 8 sierpnia po wakacjach, jednak zarówno zawodnik, jak i Barcelona mieli nadzieję, że transfer zostanie sfinalizowany przed tym terminem, aby Olmo mógł bezpośrednio dołączyć do drużyny w Katalonii.

