Barcelona liczy na zastrzyk gotówki. Zapomniany defensor odrodził się w Aletico

Atletico rozważa transfer definitywne Lengleta

Clement Lenglet pod wodzą Diego Simeone stał się jednym z filarów defensywy Atletico Madryt. Choć początek jego wypożyczenia nie należał do najłatwiejszych, Francuz stopniowo wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce. Jego solidne występy w defensywie oraz umiejętność precyzyjnego wyprowadzania piłki sprawiają, że jest cennym elementem układanki Diego Simeone.

Co więcej, Lenglet wniósł także dodatkową wartość do gry ofensywnej Atletico, co uczyniło go jeszcze bardziej cenionym piłkarzem w Madrycie. To właśnie dzięki jego występom w La Lidze zainteresowanie jego osobą wzrosło, a rynkowa wartość zaczęła ponownie rosnąć.

Barcelona już zdecydowała, że przyszłość Lengleta nie wiąże się z Camp Nou. Klub, przedłużając kontrakt zawodnika do 2027 roku i obniżając jego pensję, postawił na długoterminową strategię – zwiększenie jego atrakcyjności transferowej. Lewonożni środkowi obrońcy są rzadkością, co może przyciągnąć zainteresowanie wielu europejskich klubów.

Chociaż Atletico Madryt nie ma opcji wykupu w ramach obecnego wypożyczenia, klub prawdopodobnie rozważy pozyskanie Lengleta na stałe, jeśli ten utrzyma aktualną formę. FC Barcelona może jednak nie ułatwić negocjacji, bowiem liczy na spory zastrzyk gotówki. Rojiblancos będą zatem musieli przelicytować między innymi kluby z Arabii Saudyjskiej.

