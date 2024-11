Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona pozyska gwiazdę? Sam zgłasza akces

Barcelona ma spore problemy finansowe, przez co każdy ruch na rynku transferowym jest dość mocno ograniczony. Doskonały tego przykład mieliśmy w lecie tego roku, gdy Duma Katalonii szukała nowego skrzydłowego, ale – mówiąc dość kolokwialnie – na żadnego nie było ją stać.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Wkrótce jednak temat sprowadzenia jakościowego skrzydłowego może powrócić, bowiem po stronie Barcelony nadal jest zapotrzebowanie, a i zgłaszają się chętni do przenosin do zespołu Hansiego Flicka. Według informacji przekazanych przez dziennik “Sport”, do stolicy Katalonii bardzo chciałby trafić Rafael Leao. Gracz AC Milanu wręcz marzy o transferze do Barcelony, przez co byłby skłonny nieco zredukować swoje zarobi.

Nadal jednak kwestią problematyczną pozostaje suma odstępnego, którą trzeba byłoby zapłacić AC Milanowi. Według medialnych przecieków wynosi ona około 175 milionów euro, ale jak przekonuje “Sport”, klub z Włoch zaakceptowałby sumę znacznie mniejszą, około 80 milionów euro. Wydaje się jednak, że taki transfer możliwy byłby dopiero w lecie 2025 roku, niemniej już w lecie tego roku Leao łączony był z Barceloną, więc Flick zna jego możliwości i z pewnością widziałby go w swoim zespole.

Rafael Leao w tym sezonie rozegrał dla swojego zespołu 13 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował pięć asyst. W sumie w barwach Milanu ma 223 występy i 59 goli i 55 asyst. Przez serwis “Transfermarkt” wyceniany jest na 75 milionów euro.

