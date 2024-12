Gwiazda Barcelony gra coraz gorzej. Sprzedaż nieunikniona?

Frenkie de Jong to jeden z kandydatów do opuszczenia Barcelony. Gwiazdor gra coraz gorzej, a po ostatnim meczu znów jest krytykowany. Zdaje sobie sprawę, że nie pasuje do systemu Hansiego Flicka - informuje "Fichajes".

De Jong na wylocie. Gra coraz gorzej

Frenkie de Jong bardzo długo nie mógł wrócić na boisko. Doznał urazu, który najpierw wykluczył go z gry na Euro 2024, a później także przygotowań do sezonu 2024/2025 pod wodzą Hansiego Flicka. Na murawie zameldował się dopiero w październiku, ku uciesze kibiców Barcelony, którzy narzekali na sytuację kadrową. Dyspozycja gwiazdora pozostawia jednak wiele do życzenia, gdyż na ten moment ewidentnie przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie.

Od pierwszej minuty zagrał do tej pory tylko w jednym meczu. Lepsze występy przeplata znacznie gorszymi – w sobotę poważnie rozczarował, wchodząc na murawę po przerwie i chwilę później faulując we własnym polu karnym, co wykorzystał Betis.

Barcelona przygotowuje się do zimowego okienka i planuje sprzedaż jednego ze swoich piłkarzy. Wśród kandydatów wymienia się właśnie de Jonga, który na murawie prezentuje się coraz gorzej. Co więcej, ma on świadomość, że nie do końca pasuje do koncepcji Hansiego Flicka, który preferuje piłkarzy mocniejszych fizycznie.

De Jong oczywiście cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego znalezienie dla niego nowego klubu nie powinno być problematyczne. W kontekście jego przyszłości wymienia się chociażby Manchester United czy Liverpool. Swego czasu Holender mógł trafić do Premier League, ale odmówił. Wizja braku regularnej gry w ekipie prowadzonej przez Flicka może ostatecznie skłonić go do zmiany otoczenia.