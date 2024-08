Hitowy transfer FC Barcelony! Juventus obniża żądania

FC Barcelona otrzymała znaczący impuls w staraniach o pozyskanie Federico Chiesy. Juventus znacznie obniżył swoje wymagania finansowego do zaledwie 10 milionów euro, jak donosi Mirko Calemme z "AS".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Chiesa o krok od transferu do FC Barcelony

Juventus wyraźnie dąży do sprzedaży Federico Chiesy w tym okienku transferowym, stawiając jego odejście na szczycie listy priorytetów. Włoski klub jeszcze bardziej wzmocnił swoje pragnienie rozstania się z zawodnikiem po zakontraktowaniu dwóch innych skrzydłowych, Nicolasa Gonzaleza i Francisco Conceicao. Gonzalez przeszedł już pomyślnie badania medyczne, co potwierdza jego gotowość do dołączenia do zespołu, natomiast Conceicao przybywa z FC Porto na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu po roku. Te nabytki wyraźnie pokazują, że Stara Dama przekształca swoją kadrę i robi miejsce dla nowych talentów na skrzydłach.

Obniżka ceny za Chiesę z początkowych 15 milionów euro do 10 milionów euro sugeruje, że Juventus jest bardzo zmotywowany, aby sfinalizować sprzedaż. Dla Barcelony, która od dłuższego czasu monitoruje sytuację Włocha, taka cena jest niezwykle atrakcyjna. Chiesa sam wydaje się być gotowy na nowe wyzwanie, a przeprowadzka do Barcelony mogłaby mu zapewnić nowy start, którego pragnie.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że transfer zostanie sfinalizowany w nadchodzących dniach. Barcelona tym samym zyska ciekawego zawodnika, a Bianconeri pozbędą się gracza nie znajdujących się w planach trenera Thiago Motty. Chiesa nie wystąpił w pierwszym meczu sezonu przeciwko Como i został pominięty przy ustalaniu składu na mecz z Hellasem Werona.

