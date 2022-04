PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

FC Barcelona wróciła do rozmów w sprawie zatrzymania w zespole Ousmane Dembele. W tym celu dyrektor sportowy katalońskiego klubu Mateu Alemany udał się w poniedziałek do Marrakeszu, gdzie ma spotkać się z menedżerem reprezentanta Francji Moussą Sissoko.

Nadal nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Ousmane Dembele

Barcelona rozważa powrót do rozmów na temat przedłużenia kontraktu

Dyrektor klubu Mateu Alemany spotka się w tej sprawie z menedżerem piłkarza

Barcelona wróci do rozmów z Dembele

Obecna umowa 24-letniego Dembele z Barceloną wygasa z końcem czerwca, co oznacza, że po zakończeniu sezonu będzie mógł odejść na zasadzie wolnego transferu. Duma Katalonii była gotowa na przedłużenie umowy z piłkarzem i w ubiegłym roku prowadziła z jego reprezentantami negocjacje w tej sprawie. W styczniu władze klubu, po tym jak nie udało się osiągnąć porozumienia, przerwały rozmowy i zaczęły wywierać na piłkarzu presję do odejścia z klubu. Do transferu w styczniu jednak nie doszło.

Od tego czasu sytuacja Ousmane Dembele w zespole Barcelony diametralnie się zmieniła. Po zamknięciu okna transferowego trener Xavi Hernandez przywrócił Francuza do zespołu, a ten odpłacił się świetną formą. Zadowolony z postawy piłkarza szkoleniowiec Dumy Katalonii w ostatnich tygodniach apelował do klubu o wznowienie rozmów w sprawie nowego kontraktu.

Według informacji dziennika Sport, zarząd klubu uwzględnił życzenie piłkarza i postanowił spotkać się z przedstawicielami piłkarza. W poniedziałek w tym celu do marokańskiego Marrakeszu udał się Mateu Alemany. Tam ma spotkać się z reprezentującym interesy Dembele Moussą Sissoko, a celem wizyty jest dokładne poznanie sytuacji piłkarza. Barcelona chce dowiedzieć się, czy jest jeszcze możliwość podpisania nowej umowy, czy piłkarz związał się już z innym klubem.

W obecnym sezonie 24-letni Francuz rozegrał na boiskach La Liga tylko 13 spotkań, zdobywając jednego gola, ale notując aż 10 asyst.

