Barcelona celuje w gwiazdę Liverpoolu. Trudny transfer wciąż możliwy

Luis Diaz może wkrótce opuścić Liverpool. Po niespodziewanym wstrzymaniu negocjacji w sprawie przedłużenia kontraktu, pojawiły się doniesienia o jego zainteresowaniu przenosinami do Barcelony. Czy Kolumbijczyk wkrótce wzmocni ofensywę Blaugrany?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luis Diaz priorytetem FC Barcelony

Luis Diaz, którego obecny kontrakt z Liverpoolem obowiązuje do 2027 roku, znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Jak donosi “Mundo Deportivo”, rozmowy na temat przedłużenia umowy niespodziewanie utknęły w martwym punkcie, co otworzyło drzwi do potencjalnych zmian w jego karierze. Kolumbijczyk, wyceniany na około 80 milionów euro, jest uznawany za wszechstronnego zawodnika, który mógłby znacząco wzmocnić ofensywę Barcelony.

Deco, dyrektor sportowy katalońskiego klubu, otwarcie podziwia umiejętności Diaza i od dawna monitoruje jego sytuację. Jednak finanse Barcelony wciąż pozostają ograniczone, co może stanowić przeszkodę w sfinalizowaniu tego głośnego transferu. W międzyczasie klub rozważa również inne opcje, takie jak Nico Williams z Athletic Bilbao, choć Hiszpan w ostatnim czasie częściej łączony jest z przenosinami do Premier League.

Warto też dodać, że o Diaza, walczą także inne kluby. Paris Saint-Germain oraz AC Milan wykazują duże zainteresowanie sprowadzeniem Kolumbijczyka. Oba kluby obserwują sytuację i mogą spróbować przejąć zawodnika, zwłaszcza jeśli Liverpool nie zdecyduje się na zaoferowanie mu nowych warunków umowy.

Od momentu przejęcia Liverpoolu przez Arne Slota, Luis Diaz stał się kluczowym elementem zespołu. W 22 występach w obecnym sezonie napastnik zanotował 9 bramek i 3 asysty, udowadniając swoją wartość zarówno w Premier League, jak i w europejskich rozgrywkach. Jego forma jest jednym z filarów sukcesów Liverpoolu w ostatnich miesiącach, co czyni potencjalne odejście Diaza szczególnie bolesnym dla klubu.