PressFocus Na zdjęciu: Marcos Alonso

Barcelona zwiększa aktywność przed nadchodzącym letnim okienkiem transferowym. Katalończycy, którzy według mediów już zapewnili sobie sprowadzenie Francka Kessiego i Andreasa Christensena jako wolnych zawodników, pracują teraz nad kolejnymi wzmocnieniami składu.

Barcelona poszukuje wzmocnień przed nowym sezonem

Według Fabrizio Romano blaugrana jest bliska porozumienia z Marcosem Alonso

Dla Hiszpana transfer na Camp Nou jest priorytetem

Marcos Alonso chce wrócić do Hiszpanii

Jednym z graczy, którzy są bliscy transferu do Barcelony, jest obrońca Chelsea Marcos Alonso. Kontrakt 31-letniego reprezentanta Hiszpanii z The Blues wygasa w czerwcu przyszłego roku, a sam zawodnik jest zdecydowany na powrót do rodzinnego kraju już tego lata. Według mediów, priorytetem dla niego są przenosiny do Dumy Katalonii.

Prasa już od dłuższego czasu informuje o trwających negocjacjach pomiędzy zawodnikiem a Barceloną. Teraz, znany dziennikarz Fabrizio Romano dodaje, że obie strony są już bardzo blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie indywidualnego kontraktu.

Blaugrana potrzebuje wzmocnień na lewej obronie, gdzie w obecnym sezonie przez większość rozgrywek występował Jordi Alba nie mając naturalnego zmiennika.

Duma Katalonii rozważała pozyskanie kilku zawodników, jednak w ostatnim czasie priorytetem dla władz klubu miał stać się Marcos Alonso. I to właśnie na Hiszpanie klub miał skupić całą swoją uwagę, aby jak najszybciej dopiąć wszystkie szczegóły i sprowadzić zawodnika na Camp Nou.

