Ballack komplementuje cel transferowy Realu. Nawiązał do Bellinghama

Michael Ballack uważa, że Florian Wirtz jest gotowy na Real Madryt

Real Madryt to klub, który z wielką uwagą podchodzi do kwestii transferów, a przynajmniej tak to wygląda w ostatnich latach. Florentino Perez nie wykonuje pochopnych ruchów, starając się pozyskiwać zawodników pasujących do stylu Królewskich.

Sporą wyrwę w składzie Los Blancos stworzy Toni Kroos, który po Euro 2024 zakończy karierę. Niemiec od 2014 roku był dyrygentem środka pola i nie da się ukryć, że jego zastąpienie będzie bardzo trudnym zadaniem.

Media momentalnie zaczęły wyłaniać faworytów do zastąpienia legendy. W ten sposób głównym kandydatem stał się Florian Wirtz, czyli ofensywny pomocnik Bayeru Leverkusen. 21-latek zanotował fantastyczny sezon, notując łącznie 18 bramek i 20 asyst. Aktualnie występuje na nieco innej pozycji, ale warto przypomnieć, że Toni Kroos także zaczynał jako bardziej atakujący gracz środka pola.

Według Michaela Ballacka wschodząca gwiazda Bayeru Leverkusen jest już gotowa na transfer do Realu Madryt. Były reprezentant Niemiec porównał możliwy transfer Wirtza do przenosin Jude’a Bellinghama.

– Wirtz jest gotowy na Real Madryt. Jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, Wirtz z pewnością może grać w Realu Madryt. Można to zobaczyć także u Jude’a Bellinghama po jego przeprowadzce z BVB do tego klubu: grając z jeszcze lepszymi zawodnikami, stajesz się jeszcze lepszy – ocenił legendarny pomocnik.

