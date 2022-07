PressFocus Na zdjęciu: Eric Bailly

AS Roma chce wypożyczyć z Manchesteru United Erica Bailly’ego. Iworyjczyk nie znajduje się w planach Erika ten Haga, za to dobrze wspomina go Jose Mourinho.

Eric Bailly nie może liczyć na regularną grę w barwach Manchesteru United

Wypożyczeniem z opcją wykupu Iworyjczyka interesuje się AS Roma

Stopera dobrze wspomina Jose Mourinho, który sprowadził go do Anglii w 2016 roku

Roma pracuje nad wypożyczeniem Bailly’ego

AS Roma nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym. Po zakontraktowaniu wielkiej gwiazdy w osobie Paulo Dybali, klub skupia się na wzmocnieniu defensywy.

Giallorossi wiedzą, że muszą poszukiwać na rynku okazji. Jako takową postrzegają sytuację Erica Bailly’ego.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej już w ostatnim sezonie nie mógł liczyć na regularne występy. Teraz, gdy zespół Manchesteru United przejął Erik ten Hag, ta rola mogłaby ulec jeszcze drastyczniejszemu zmniejszeniu. Jeżeli środkowy obrońca chce grać, musi robić to poza Old Trafford.

28-latka dobrze wspomina Jose Mourinho. To on stał za sprowadzeniem Iworyjczyka do Premier League. Portugalski trener prowadził wówczas Czerwone Diabły, a te zapłaciły za stopera 38 milionów euro. Jak donoszą włoskie media, rzymianie rozpoczęli już rozmowy. Gianluca Di Marzio przekonuje, że obie strony nawiązały kontakt w ostatnich dniach i do dziś trwają negocjacje. Giallorossi najchętniej wypożyczyliby 28-latka z opcją wykupu. Pozostały mu minimum dwa lata kontraktu z Manchesterem United, a każdej ze stron zależy na domknięciu transakcji.

To, że przejście z Manchesteru do Rzymu może być udane, udowodnił w ostatnim czasie Chris Smalling. Anglik po transferze do Włoch z miejsca stał się podporą linii defensywnej. Możliwe, że niebawem starzy znajomi z Premier League ponownie stworzą duet na środku obrony.

Bailly w minionym sezonie rozegrał siedem spotkań we wszystkich rozgrywkach.

