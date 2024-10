Liverpool sprowadzi nowego obrońcę. Zaawansowane negocjacje

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot - trener Liverpoolu

Loic Bade coraz bliżej Liverpoolu. Trwają rozmowy

Fakt, że kontrakt Virgila van Dijka z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku zmusza włodarzy angielskiego giganta do poszukiwań ewentualnego następcy swojej gwiazdy. W tym momencie ciężko bowiem powiedzieć, czy etatowy reprezentant Holandii będzie kontynuował swoją karierę na Anfield Road po zakońeczniu sezonu 2024/2025. Zatem The Reds monitorują rynek transferowy w kontekście pozyskania nowego stopera.

Jak podaje hiszpański portal “TodoFichajes.com”, Liverpool może sięgnąć po zawodnika na co dzień występującego w lidze hiszpańskiej. Zaawansowane rozmowy z angielskim klubem ma bowiem prowadzić Loic Bade. Co więcej, wspomniane źródło uważa, że strony są bliskie osiągnięcia porozumienia. Sevilla na sprzedaży swojego defensora miałaby zarobić 25 milionów euro, co satysfakcjonuje Andaluzyjczyków.

Wydaje się, że 24-letni Francuz może trafić na Anfield Road, nawet jeśli Virgil van Dijk ostatecznie zostałby w drużynie prowadzonej przez Arne Slota. Urodzony w 2000 roku stoper najpierw zwiększyłby rywalizację w linii obrony, a w niedalekiej przyszłości zająłby miejsce bardziej doświadczonego kolegi po fachu. Niewykluczone, że Loic Bade przeniesie się do Liverpoolu już w styczniowym okienku transferowym.

Mierzący 191 centymetrów defensor w koszulce Sevilli rozegrał 67 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Wcześniej Loic Bade występował w Stade Rennes oraz Nottingham Forest.