Pressfocus Na zdjęciu: Andreas Christensen i Cesar Azpilicueta

Kataloński Sport doszedł do tajnych informacji FC Barcelony. Wygląda na to, że Xavi przekonał do swojego projektu dwóch obrońców Chelsea. Co więcej, Andreas Christensen i Cesar Azpilicueta mają być już dogadani z Dumą Katalonii. Obaj piłkarze zasilą ekipę z Camp Nou latem, kiedy wygasną ich kontrakty.

Azpilicueta i Christensen dalej nie przedłużyli wygasających umów

Obrońcy Chelsea prawdopodobnie odejdą do FC Barcelony na zasadzie wolnych transferów

Katalońskie media uważają, że każda ze stron osiągnęła już porozumienie w tej sprawie

Solidne wzmocnienia Barcy

Po tym sezonie w Chelsea może dojść do kadrowej rewolucji. Wszystko przez wygasające kontrakty Antonio Rudigera, Adnreasa Christensen a i Cesara Azpilicuety. Do tej pory defensorzy nie przedłużyli swoich kontraktów, więc już teraz mogą rozmawiać z innymi klubami.

Barça hoping to tie up Azpi and Christensen deals https://t.co/opnwN60Ey8 — SPORT English (@Sport_EN) February 5, 2022

Przyszłość każdego z nich na Stamford Bridge stoi pod wielkim znakiem zapytania. Wydaje się, że niektórzy mają nawet sprecyzowane plany, gdzie będą kontynuować kariery. Jak uważa kataloński Sport, Duńczyk i Hiszpan osiągnęli już wstępne porozumienie z FC Barceloną. W takiej sytuacji obaj zawodnicy przeniosą się na Camp Nou kompletnie za darmo.

Xavi odmienił wizerunek Blagurany, po tym jak przejął stery po Ronaldzie Koemanie. Teraz przyciąganie nowych twarzy wydaje się łatwiejsze, więc nic w tym dziwnego, gdyby Christensen i Azpilicueta występowaliby w La Liga od kampanii 2022/23.

Jeśli Azpilicueta opuści Chelsea pod koniec sezonu, zakończy to jego 10 letni związek z The Blues. W tym czasie dwukrotnie wygrał Premier League i w zeszłym roku poprowadził zespół do chwały w Lidze Mistrzów. Natomiast Christensen od jakiegoś czasu jest tylko rezerwowym, dlatego zamierza spróbować nowego wyzwania w innym kraju.

