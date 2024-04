Aurelien Tchouameni łączony z gigantem Premier League

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Chelsea zainteresowana Aurelienem Tchouamenim

Chelsea w najbliższym letnim oknie transferowym planuje sprzedaż kilku wartościowych zawodników, w tym Reece’a Jamesa, żeby dostosować się do panujących zasad Finansowego Fair Play. The Blues mimo to nie zamierzają być bierni na rynku.

Jak donosi portal “Fichajes”, londyńczycy spróbują sprowadzić na Stamford Bridge Aureliena Tchouameniego z Realu Madryt. Nie będzie to jednak łatwa transakcja, gdyż Francuz jest szczęśliwy w stolicy Hiszpanii, a Królewscy nie myślą o rozstaniu się z pomocnikiem.

Aurelien Tchouameni w 32 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 90 milionów euro.