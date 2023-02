PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Hiszpańskie media donoszą, że Pierre-Emerick Aubameyang marzy o powrocie do FC Barcelony. Napastnik wierzy, że do transferu dojdzie podczas letniego okienka transferowego, ale kataloński Sport podkreśla, że nie jest on priorytetem zespołu Xaviego.

Aubameyang chce powrotu do Barcelony

Napastnik nie jest zadowolony z pobytu w Chelsea

Duma Katalonii ma jednak inne priorytety

Aubameyang chce znów zagrać w Barcelonie

Pierre-Emerick Aubameyang nie był w FC Barcelonie przez długi czas, ale nawiązał szczególną więź z klubem i fanami. Przybył na zasadzie wolnego transferu w styczniu ubiegłego roku i odegrał kluczową rolę, pomagając Dumie Katalonii zająć drugie miejsce w La Liga w zeszłym sezonie.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową klubu i trudności ze sprzedażą Memphisa Depaya, zeszłego lata musieli niechętnie rozstać się z Aubameyangiem, który dołączył do Chelsea w transakcji wartej około 12 milionów euro.

Jednak sprawy nie potoczyły się zgodnie z planami byłego zawodnika Arsenalu po powrocie do Anglii. Wypadł z łask obecnego menedżera Grahama Pottera w Chelsea, a ponadto został wykluczony z drużyny The Blues na Ligę Mistrzów. Rozczarowany tym, jak mu się powodziło, Aubameyang nalegał na styczniowy powrót do Barcelony, a nawet był gotów grać za bardzo niską pensję. Jednak przepisy La Liga uniemożliwiły ruch.

Sport informuje teraz, że Aubameyang mógł zdecydować się na przejście do MLS, ale zdecydował się pozostać w Chelsea, ponieważ chce kontynuować grę w Europie. Ponadto uważa się, że 33-latek „marzy” o możliwym powrocie do Barcelony w letnim okienku transferowym. Z raportu wynika, że były napastnik Arsenalu chciałby mieć możliwość zakończenia kariery na Camp Nou.

Blaugrana ze swojej strony zwraca uwagę na sytuację Aubameyanga w Chelsea i wiedzą, że może on stanowić dobrą okazję rynkową, jeśli przyszedłby za darmo i zgodził się na niskie wynagrodzenie. Jednak były napastnik nie jest obecnie postrzegany jako priorytet w Katalonii.

