Jak podaje Daily Mail, Pierre-Emerick Aubameyang jest jednym z piłkarzy, którego do Arabii Saudyjskiej chciałby sprowadzić nowy trener Al-Ettifaq, Steven Gerrard.

IMAGO / Carlton Myrie Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang jest na wylocie z Chelsea

Pomocną dłoń do The Blues znowu mogą wyciągnąć Saudyjczycy

Gabończyk jest bowiem łączony z tamtejszym Al-Ettifaq

Aubameyang zagra pod wodzą Gerrarda?

Transfer Pierre’a-Emericka Aubameyanga do Chelsea okazał się kompletną klapą. Środkowy napastnik zawiódł po powrocie do Premier League i The Blues tego lata najchętniej pozbyliby się zbędnego w kadrze zawodnika.

Jak informuje brytyjski dziennik “Daily Mail”, 73-krotny reprezentant Gabonu stał się celem nowego szkoleniowca Al-Ettifaq, Stevena Gerrarda. Anglik kilka dni temu objął klub z Arabii Saudyjskiej i już planuje ruchy transferowe.

Legenda Liverpoolu na swoim oku ma również Philippe Coutinho oraz Jordana Hendersona.