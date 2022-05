PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Włoskie media informują, że Atletico Madryt odrzuciło ofertę Juventusu za Alvaro Moratę. Stara Dama zaproponowała jedynie 20 mln euro za transfer hiszpańskiego napastnika. To o 15 milionów mniej niż wcześniej ustalona przez oba kluby kwota.

Atletico Madryt odrzuciło ofertę Juventusu za Alvaro Moratę

Stara Dama chce znacznie obniżyć kwotę wykupu napastnika

Przyszłość Hiszpana nadal stoi pod znakiem zapytania

Juventus liczy na kompromis w negocjacjach z Atletico

Telenowela z udziałem Alvaro Moraty ciągnie się już od kilku miesięcy. Raz słyszymy, że bianconeri nie są zainteresowani kontynuowaniem współpracy z napastnikiem, a za chwilę media donoszą, że jednak gracz zostanie w Turynie. Ostatnie informacje sugerują, że Juventus chciałby zatrzymać Moratę, jednak nie zamierza płacić wcześniej ustalonej sumy 35 milionów euro.

Juventus wypożyczając Hiszpana zapłacił rojiblancos 20 mln euro, a teraz musi podjąć decyzję, czy zapłaci kolejną kwotę za transfer definitywny. – Nie wiem czy Morata zostanie, wszystko zależy od Juventusu – powiedział niedawno prezes Atletico Madryt Enrique Cerezo.

Pierwsza oferta Juventusu została odrzucona. 20 mln euro za wykup Moraty nie satysfakcjonuje włodarzy hiszpańskiego klubu. Jednak bianconeri mają nadzieję, że w końcu dojdą do porozumienia z Atletico w sprawie kwoty odstępnego. Włosi wierzą, że brak napastnika w planach Diego Simeone zadziała na ich korzyść, bowiem od dłuższego czasu mówi się, że w przypadku powrotu Moraty do Madrytu i tak zostanie sprzedany. Najprawdopodobniej do któregoś z klubów Premier League.

To drugi pobyt Moraty w Juventusie, który wcześniej był w klubie w latach 2014-2016. Podczas swojej pierwszej przygody w Turynie dwukrotnie wygrał tytuł Serie A, a także raz sięgnął po Puchar Włoch. Pomógł także w awansie do finału Ligi Mistrzów w 2015 roku, który bianconeri przegrali z Barceloną.

Zobacz również: Rafael Leao możliwym następcą Sterlinga w Man City