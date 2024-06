Atletico idzie na rękę Barcelonie. Wyjaśniła się przyszłość Felixa

Atletico Madryt zgodziło się na prośbę Barcelony o kolejne wypożyczenie Joao Felixa, donosi "Sport". Zarząd Blaugrany docenia chęć Portugalczyka do kontynuowania gry w zespole z Katalonii.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Atletico zgodzi się na kolejne wypożyczenie Felixa do Barcelony

Joao Felix przekazał Atletico Madryt, że chce grać tylko dla Barcelony i nie jest zainteresowany żadną inną ofertą. Z tego powodu wszystkie zainteresowane strony miały osiągnąć porozumienie w sprawie kolejnego wypożyczenia Portugalczyka do Katalonii.

Felix nie był ulubieńcem poprzedniego szkoleniowca Blaugrany Xaviego Hernandeza, a w mediach krążyły spekulacje, że ten nie potrafi uwolnić całego potencjału gwiazdy. Jednak z Hansi Flickiem na czele, pojawił się nowy optymizm. Drużyna wierzy, że niemiecki trener może pomóc Portugalczykowi osiągnąć pełnię swoich możliwości. Decyzja o przedłużeniu wypożyczenia jest postrzegana jako korzystna zarówno dla obu klubów, jak i samego zawodnika.

Felix jest zdeterminowany, by pozostać w Barcelonie i uważa, że to najlepsza opcja dla jego kariery. W obliczu takiej determinacji, Atletico Madryt nie ma zbyt dużego pola manewru i musi dopasować się do życzenia zawodnika. Biorąc pod uwagę fakt, że pomocnik nie jest już brany pod uwagę w ekipie w Rojiblancos, klub mógłby narazić się na spory ból głowy z przeforsowaniem innego transferu.

Z tego powodu Atletico zgodziło się więc na nową umowę wypożyczenia, przy czym wszystkie szczegóły będą musiały jeszcze zostać wypracowane przez oba kluby. Mówi się, że Katalończycy nie będą mieli klauzuli wykupu Felixa, a pewne warunki kontraktu mogą zostać uzależnione od indywidualnych osiągnięć zawodnika.

