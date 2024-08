PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Gallagher blisko Atletico, Chelsea oczekuje 40 milionów euro

Atletico Madryt od kilku tygodni intensywnie pracuje na rynku transferowym, aby wzmocnić zespół przed startem sezonu. Póki co do zespołu Diego Simeone dołączył Robin Le Normand. Mistrz Europy przeprowadził się do stolicy Hiszpanii z Sociedadu za ponad 30 milionów euro. Natomiast w pierwszych kilku dniach sierpnia na Wanda Metropolitano trafił napastnik – Alexander Sorloth z Villarrealu.

Dwa duże wzmocnienia, które również osłabiły ligowych rywali to jednak nie koniec transferów w Madrycie. Jak dobrze wiemy od kilku dni Atletico stara się przekonać do nowego wyzwania Conora Gallaghera. Reprezentant Anglii został skreślony przez Chelsea, czego następstwem są poszukiwania nowego klubu. Jak przekazał Fabrizio Romano niedawne rozmowy pomiędzy Atletico i piłkarzem przebiegły pozytywnie. Wszystko wskazuje na to, że jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Gallagher przeprowadzi się na stałe do Hiszpanii.

Chelsea nie zamierza robić problemów Atletico w transakcji z udziałem środkowego pomocnika. Jednak londyński zespół oczekuje, że Los Colchoneros zapłacą za gracza 40 milionów euro. Warto wspomnieć, że The Blues liczą na duży zarobek, który pozwoli im nieco odetchnąć w związku z kiepską sytuacją związaną z finansowym fair-play.

Conor Gallagher w poprzednim sezonie w barwach Chelsea rozegrał aż 50 spotkań, w których zdobył 7 goli i zanotował 9 asyst.