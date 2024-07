Everton zgodził się na sprzedaż Amadou Onany do Aston Villi. Jak przekazał David Ornstein odejście Belga wpłynie na decyzję The Toffees odnośnie przyszłości Jarrada Branthwiate'a.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Evertonu

Everton sprzeda Onanę, ale zatrzyma Branthwaite’a

Everton mimo ujemnych punktów w poprzednim sezonie Premier League zdołał zapewnić sobie utrzymanie w angielskiej elicie. Po zakończeniu rozgrywek władze klubu nie mogą narzekać na brak ofert za swoich najlepszych zawodników. W ostatnich tygodniach często mówiono o ewentualnym odejściu Amadou Onany oraz Jarrada Branthwaite’a.

Aktualnie przyszłość reprezentanta Belgii nieco się wyjaśniła, bowiem Aston Villa złożyła ofertę w wysokości 50 mln funtów, co spotkało się z aprobatą Evertonu. Jednak transakcja pomocnika według Davida Ornsteina z The Athletic wyklucza odejście rozchwytywanego obrońcy. Zdaniem dziennikarza Jarrad Branthwaite pozostanie w klubie na następny sezon. Sytuacja może się zmienić tylko w przypadku, jeśli do ekipy z Goodison Park wpłynie ogromna oferta z gatunku nie do odrzucenia.

Taki obrót wydarzeń sprawia, że niezadowoloną stroną będą przedstawiciele Manchesteru United. Czerwone Diabły od dawna monitorują rozwój 22-letniego obrońcy. Wiele wskazywało na to, że w letnim oknie transferowym Branthwaite trafi na Old Trafford, aczkolwiek w tej chwili prawdopodobieństwo powodzenia transferu mocno spadło.

Branthwaite do Evertonu trafił zimą 2020 roku z Carlisle United za milion euro. Łącznie w barwach The Toffees rozegrał jak dotąd 54 mecze, strzelając w nich 4 gole. Obecna umowa wiąże go z klubem do czerwca 2027 roku.