Aston Villa sięgnie po piłkarza Juventusu? Monchi mówi wprost

Douglas Luiz ma problemy z regularną grą w Juventusie. Monchi, czyli dyrektor sportowy Aston Villi w rozmowie z La Gazzetta dello Sport nie wykluczył ponownego transferu pomocnika do Premier League.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Monchi

Monchi jest fanem Douglasa Luiza, możliwy powrót do Aston Villi

Juventus w ostatnie lato zmienił nie tylko trenera, lecz także przeszedł rewolucję kadrową. Do zespołu Thiago Motty dołączyło wielu nowych zawodników. W tym gronie znaleźli się m.in. Teun Koopmeiners, Khephren Thuram czy Douglas Luiz.

Reprezentant Brazylii był jednym z najdroższych letnich transferów w klubie. Juventus zapłacił za pomocnika 51,5 mln euro. Na chwilę obecną piłkarz nie spłacił swoimi występami nawet połowy tej kwoty. Douglas Luiz ma problem, aby wywalczyć miejsce w wyjściowym składzie. Jak dotąd wystąpił w 9 meczach we wszystkich rozgrywkach, lecz na boisku spędził łącznie 312 minut.

Trudna sytuacja Douglasa w Turynie wywołała lawinę plotek odnośnie szybkiego rozstania z Juventusem. Między innymi portal Calciomercato.com pisał o potencjalnej wymianie na linii Stara Dama – Czerwone Diabły. Inne media sugerowały powrót do Premier League, a konkretnie do Aston Villi. W rozmowie z La Gazzetta dello Sport do sytuacji piłkarza odniósł się dyrektor sportowy – Monchi.

– Douglas Luiz, choć nie gra zbyt wiele w Juventusie, to nadal jest znakomitym piłkarzem. Mamy wielu dobrych pomocników, ale zawsze rozważyłbym ponowne zatrudnienie Douglasa, ponieważ jest świetny – powiedział Monchi, cytowany przez Fabrizio Romano.

Obecnie Douglas Luiz nie łapie się do kadry meczowej Juventusu ze względu na kontuzję. Brazylijczyk ma wrócić na boisku na początku grudnia. Ostatni raz Thiago Motta mógł skorzystać z usług 26-latka w październiku podczas ligowego meczu z Lazio w Serie A.