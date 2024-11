Juventus chce wymiany z Man Utd. Niewypały transferowe zamienią się miejscami

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Motta i Amorim

Douglas Luiz i Zirkzee powędrują w przeciwną stronę?

Douglas Luiz trafił z Aston Villi do Juventusu za 50 milionów euro. Z kolei Joshua Zirkzee przeszedł z Bolonii do Manchesteru United za 42,5 miliona euro, z czego część trafiła do Bayernu Monachium. Jednak pod koniec listopada obaj zawodnicy wzbudzają więcej pytań niż entuzjazmu. Obaj mocno zawodzą w swoich klubach i coraz częściej mówi się, że zaledwie po sześciu miesiącach znów mogą zmienić otoczenie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Douglas Luiz miał być sercem środka pola Juventusu, ale jak dotąd wystąpił w dziewięciu meczach, spędzając na boisku zaledwie 312 minut (średnio 34 minuty na mecz) i nie zaliczając żadnej bramki ani asysty. Zirkzee w Manchesterze United rozegrał 721 minut w 18 meczach (średnio 40 minut na spotkanie), zdobywając jednego gola i notując dwie asysty. Wyniki te dalekie są od oczekiwań, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwoty, które zapłacono za obu zawodników.



Pojawiły się spekulacje na temat możliwej wymiany między Juventusem a Manchesterem United – Douglas Luiz miałby wrócić do Premier League, a Zirkzee zasilić szeregi Starej Damy. Argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, że transakcja nie wymagałaby ze strony klubów dużego nakładu finansowego. Obaj wróciliby też do ligi, w której spisywali się znakomicie. Jednak na ten moment trudno powiedzieć, czy tak scenariusz rzeczywiści jest realny. Wszystko wyjaśnią najbliższe tygodnie.