Pressfocus Na zdjęciu: Boubacar Kamara

Aston Villa nie próżnuje przed nowym sezonem i ogłosiła już kolejny transfer. Do ekipy The Villians dołączy Boubacar Kamara z Olympique Marsylii. Pomocnik związał się z angielskim zespołem na pięć sezonów.

Aston Villa pozyskała już Philippe Coutinho z FC Barcelony

W poniedziałek klub ogłosił nowy transfer

Do drużyny Stevena Gerrarda dołączy Boubacar Camara

Talent Marsylii sprawdzi się w Premier League

O zainteresowaniu Aston Villi sobą Camary mówiło się już od dawna. Wychowanek Olympique Marsylii ma za sobą bardzo udany sezon i w dużym stopniu przyczynił się do zdobycia wicemistrzostwa Francji przez ekipę ze Stade Velodrome. Postawa zawodnika została także nagrodzona przez Didiera Deschampsa, który powołał go do reprezentacji Francji na najbliższe mecze Ligi Narodów.

W poniedziałek Aston Villa poinformowała o podpisaniu kontraktu z Francuzem. Z nowym pracodawcą zwiąże się on na pięć lat. 22-latek nie krył swojej radości z powodu transferu do Premier League.

– Kiedy spotkałem się ze Stevenem w moim domu, wiedziałem, że Aston Villa jest czymś dla mnie. Determinacja trenera i działaczy, aby odnieść sukces, dorównują mojej. Nie mogę się doczekać, aż zaczną się przygotowania do sezonu – stwierdził nowy nabytek.

Z transferu cieszy się także Steven Gerrard. Aston Villa wcześniej zagwarantowała sobie już pozyskanie Philippe Coutinho z FC Barcelony. Zespół planuje poczynić latem jeszcze kilka wzmocnień, by w przyszłym sezonie móc rywalizować o wyższe cele.

– Cieszę się, że udało nam się przyciągnąć jeden z najbardziej obiecujących talentów w europejskim futbolu. Mamy jasny plan, aby nasz zespół był silniejszy, a Boubacar był jego ważną częścią – zapewnił trener Aston Villi.

Czytaj: Gerrard “zbiera drużynę”? Po Coutinho chce kolejnego byłego kolegę z boiska