PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Joe Gomez przymierzany do Aston Villi, Liverpool w obawie przed stratą obrońcy

Aston Villa w poprzednim sezonie zakończyła rozgrywki w Premier League na 4. miejscu. Dzięki temu podopieczni Unaia Emery’ego w nadchodzącej kampanii zagrają w Lidze Mistrzów. Dla The Villans będzie to powrót do prestiżowego turnieju po czterdziestu dwóch latach przerwy. W związku z udziałem w najbardziej prestiżowych rozgrywkach zespół z Birmingham potrzebuje wzmocnień. Letnie okno transferowe wykorzystali więc w stu procentach, sprowadzając do klubu aż ośmiu nowych zawodników.

To jednak nie koniec transferów Aston Villi, bowiem władze klubu planują jeszcze jeden transfer. Jak się okazuje, może to być jedna z głośniejszych transakcji wewnątrz Premier League. Matt Law na łamach portalu rousingthekop.com poinformował, że drużyna z Villa Park interesuje się sprowadzeniem Joe Gomeza z Liverpoolu.

Reprezentant Anglii miałby zastąpić w wyjściowej jedenastce Diego Carlosa, który przykuł zainteresowanie Fulham. Ponadto brazylijski stoper często nękany jest kontuzjami, co powoduje, że w defensywie potrzebna jest większa głębia składu.

Joe Gomez w poprzednim sezonie był podstawowym obrońcą Jurgena Kloppa w Liverpoolu. Anglik dla The Reds rozegrał 51 spotkań, z czego większość w pełnym wymiarze czasu. Zawodnikiem klubu z Anfield Road jest od 2015 roku, gdzie trafił za niecałe 5 mln euro z Charlton. Podczas pobytu w Liverpoolu wygrał m.in. Ligę Mistrzów, Premier League, Superpuchar Europy czy Klubowe Mistrzostwo Świata.