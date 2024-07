Aston Villa finalizuje duży transfer. Chciała go Barcelona

Amadou Onana jest o krok od przenosin z Evertonu do Aston Villi. Takie informacje przekazał David Ornstein z The Athletic.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa finalizuje transfer Amadou Onany

Aston Villa jest na ostatniej prostej do podpisania kontraktu z Amadou Onaną, pomocnikiem Evertonu. Klub z Birmingham uzgodnił już warunki osobiste z zawodnikiem, który ma dołączyć do zespołu, podpisując długoterminowy kontrakt. Koszt transferu wyniesie około 50 milionów funtów, co czyni go jednym z najdroższych nabytków w historii klubu.

Trener Unai Emery od dawna obserwuje Onanę, który wyróżniał się w poprzednim sezonie Premier League. 21-letni pomocnik jest postrzegany jako kluczowy zawodnik, który wzmocni linię środkową zespołu, szczególnie w obliczu kontuzji Boubacara Kamary. Emery jest pewny, że Onana nie tylko zapełni lukę, ale także wniesie nową jakość do gry drużyny.

Dla Onany transfer do Aston Villi jest ekscytującą perspektywą. Zawodnik jest zmotywowany do pracy pod wodzą Emery’ego, którego metody treningowe i strategia gry cieszą się dużym uznaniem. Możliwość gry w Lidze Mistrzów dodatkowo zwiększa atrakcyjność tego ruchu.

Aston Villa po zakończeniu transakcji będzie miała nadzieję, że Onana pomoże im spełnić ambitne cele w nadchodzącym sezonie. Klub liczy na osiąganie jeszcze lepszych wyników i walkę o najwyższe lokaty w lidze, a także dobre występy w europejskich pucharach.

Amadou Onana do niedawna był celem transferowym Barcelony, która jednak wypadła z wyścigu. Duma Katalonii skupiła się na innych piłkarzach, co sprawnie wykorzystują The Villans.

