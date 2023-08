Davinson Sanchez, obrońca Tottenhamu, może wkrótce opuścić klub. Poważnie zainteresowane Kolumbijczykiem jest AS Monac - informuje Telegraph.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Davinson Sanchez

Davinson Sanchez może opuścić Tottenham już tego lata

Umowa Kolumbijczyka z Kogutami wygasa w 2024 roku

Poważnie zainteresowane obrońcą jest AS Monaco

Davinson Sanchez zasili AS Monaco?

Davinson Sanchez to zawodnik, z którym Tottenham wiązał nadzieje na długie lata. Kolumbijczyk trafił do drużyny w 2017 roku, przenosząc się z Ajaxu Amsterdam za 42 miliony euro. Jego pierwsze sezony w barwach Kogutów były solidne, ale później piłkarz wyraźnie obniżył loty i nie mógł liczyć na regularne występy.

Umowa Sancheza z Tottenhamem wygasa w czerwcu 2024 roku. Oznacza to, że albo odejdzie teraz i Spurs otrzymają za niego pieniądze, albo opuści klub za rok za darmo.

Jak informuje Telegraph, zainteresowanie obrońcą wyraziło francuskie AS Monaco. Wydaje się, że przenosiny do Francji to idealne rozwiązanie dla wszystkich stron. Piłkarz wciąż będzie występował w silnej lidze, a klub nie straci finansowo.

Zobacz także: PSG ugięło się w sprawie Mbappe. Jest decyzja