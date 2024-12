Man United przeczesuje rynek. Reprezentant Belgii na celowniku

Manchester United bacznie monitoruje postępy Arthura Vermeerena, który przed obecnym sezonem został wypożyczony z Atletico Madryt do Lipska - podaje portal Sports Courant. Defensywny pomocnik imponuje formą w aktualnej kampanii.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren na radarze Manchesteru United

Arthur Vermeeren przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 został wypożyczony z Atletico Madryt do Lipska. 19-letni pomocnik nie potrafił się odnaleźć pod wodzą Diego Simeone, ale zdecydowanie lepiej idzie mu w Bundeslidze. Sześciokrotny reprezentant Belgii szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie drużyny Byków, będąc jedną z najjaśniejszych postaci zespołu prowadzonego przez Marco Rose. Mimo że niemiecka ekipa jest w kryzysie, to młodzieniec nie może mieć sobie nic do zarzucenia.

Znakomita postawa Arthura Vermeerena nie uchodzi uwadze europejskich gigantów, a zdaniem portalu “Sports Courant” jednym z klubów zainteresowanych sprowadzeniem defensywnego pomocnika jest Manchester United. Czerwone Diabły zawodzą na całej linii, zajmując odległe 14. miejsce w tabeli Premier League. Dlatego Ruben Amorim może poprosić o wzmocnienia składu, co na pewno pomogłoby wyjść z kryzysu drużynie trenowanej przez Portugalczyka.

Pierwszeństwo ma jednak RB Lipsk, który posiada opcję wykupu Arthura Vermeerena i planuje z niej skorzystać. Niemiecki klub może pozyskać definitywnie utalentowanego zawodnika za około 20 milionów euro. Co więcej, jeśli piłkarz rozegra określoną liczbę meczów, to włodarze Byków będą zmuszeni do wykupienia belgijskiej gwiazdki. Dotychczas perspektywiczny pomocnik pojawił się na boisku w 20 spotkaniach, spędzając na murawie dokładnie 1085 minut.