Slot może spać spokojnie. Gwiazdor nie rusza się z Liverpoolu

Craig Mercer / Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot, Luis Diaz i Mohamed Salah

Luis Diaz szczęśliwy w Liverpoolu. Chce zostać na Anfield

Luis Diaz od kilku sezonów jest jednym z czołowych zawodników Liverpoolu. Nic więc dziwnego, że włodarze z Anfield Road chcą za wszelką zatrzymać kolumbijskiego skrzydłowego w swoich szeregach. W ostatnich miesiącach atakujący był przymierzany przez brytyjskie media do kilku europejskich gigantów, z Barceloną oraz Paris Saint-Germain na czele. Jednak wszystko wskazuje na to, że władze lidera Premier League nie muszą martwić się o przyszłość 27-latka.

Z najnowszych informacji przekazanych przez stację telewizyjną “Sky Sports” wynika bowiem, że Luis Diaz jest szczęśliwy w Liverpoolu, gdzie ma zamiar kontynuować swoją karierę. 61-krotny reprezentant Kolumbii nie planuje przeprowadzki do innego klubu, co na pewno ucieszy kibiców drużyny The Reds. Aktualny kontrakt zawodnika z angielskim potentatem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i niewykluczone, że wkrótce strony usiądą do rozmów w sprawie nowej umowy.

Mierzący 180 centymetrów skrzydłowy z powodzeniem gra w barwach ekipy Czerwonych od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za ponad 50 milionów euro z FC Porto. Dotychczasowy bilans Luisa Diaza w Liverpoolu wygląda następująco – 121 meczów, 35 goli oraz 16 asyst. Do tej pory skutecznemu napastnikowi udało się wygrać cztery trofea w koszulce zespołu The Reds. Sięgnął po Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz Puchar Ligi Angielskiej, który podnosił dwukrotnie.