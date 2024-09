Juventus wypycha pomocnika. Jest gotowy pójść na ustępstwa

Arthur Melo jeszcze tego lata może trafić do ligi tureckiej. Juventus jest gotowy wciąż opłacać część pensji niechcianego zawodnika - podaje AS.

Źródło: AS

Źródło: AS

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta - trener Juventusu

Arthur Melo wypychany z Juventusu. Wyląduje w Turcji?

Arthur Melo w ostatnim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia we Fiorentinie. 28-letni pomocnik nie został wykupiony przez drużynę ze Florencji, dlatego latem wrócił do Juventusu. Brazylijczyk nie jest jednak w planach nowego trenera Starej Damy – Thiago Motty – który przeprowadził rewolucję. Choć okienko transferowe w większości lig się już zamknęło, to doświadczony zawodnik wciąż może opuścić Turyn.

Transakcji nadal można dokonywać w Turcji, co jest ostatnią nadzieją dla Bianconerich, że ostatecznie uda im się pozbyć niechcianego piłkarza. Arthur Melo we włoskim gigancie zarabia ogromne pieniądze i wydaje się, że tureckich klubów nie stać na opłacenie całości pensji pomocnika. Z tego powodu Juventus jest gotowy ciągle finansować 40% kwoty wynagrodzenia zawodnika – ujawnił hiszpański dziennik “AS”.

Przyszłość 22-krotnego reprezentanta Brazylii powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach, ponieważ okno transferowe nad Bosforem jest otwarte do 13 września. Zobaczymy, czy Stara Dama ostatecznie ulokuje defensywnego pomocnika w jednym ze stambulskich potentatów.

28-latek występuje w barwach zespołu Bianconerich od września 2020 roku, gdy przeszedł do Juventusu za 80,6 miliona euro z Barcelony. Przypomnijmy, że wówczas w drugą stronę za podobne pieniądze powędrował Miralem Pjanić. Arthur Melo w swoim CV posiada także Liverpool.