Aaron Ramsdale wkrótce wzmocni Arsenal. Przenosiny Anglika na Emirates Stadium skomentował Mikel Arteta, który wytłumaczył dlaczego Kanonierzy sprowadzają nowego bramkarza.

Arsenal podtrzymuje aktywność na rynku transferowym

Na Emirates Stadium wkrótce trafi Aaron Ramsdale

Mikel Arteta przekonuje, że 23-latek to odpowiedni kandydat do reprezentowania Kanonierów

Arsenal nie przestaje się zbroić

Jednym z najbardziej aktywnych klubów w letnim oknie transferowym z pewnością jest Arsenal. Kanonierzy na wzmocnienia wydali dotychczas blisko 120 milionów euro. Na Emirates Stadium trafili już; Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Ben White, a także najnowszy nabytek, czyli Martin Odegaard. Mikel Arteta chce by jego zespół był w stanie rywalizować z najlepszymi, a do tego potrzebuje mocnej kadry.

Szeregi Arsenalu wkrótce zasili także nowy bramkarz. Będzie nim Aaron Ramsdale, który ostatnio występował w Sheffield United, które opuściło Premier League. 23-latek był jednak wyróżniającą się postacią Szabli i swoją postawą zapracował sobie na powołanie do seniorskiej reprezentacji Anglii. Piłkarz ten nie rozegrał żadnego meczu na Euro 2020, ale był częścią drużyny, która wywalczyła srebrny medal.

Dlaczego Arsenal sprowadza nowego bramkarza? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć Mikel Arteta. – Chcemy mieć dwóch dobrych bramkarzy i zawsze tak było w tym klubie, to nic nowego. Będziemy mieć dwóch zawodników o dwóch różnych profilach, na różnych etapach kariery – rzekł hiszpański trener.

– Aaron jest naprawdę utalentowanym młodym bramkarzem z już ogromnym doświadczeniem, także z reprezentacji Anglii. Wniesie rywalizację, a tego właśnie chcemy – zdrowej i wysokiej rywalizacji oraz dużej jakości na każdej pozycji. Potrzebowaliśmy bramkarza, a on jest idealną opcją – kontynuował.

– Dajmy mu trochę czasu. Myślę, że kibice pokochają jego: osobowość, jakość, charakter, którą ma jako bramkarz i to, co ma do zaoferowania. Myślę, że jest młodym bramkarzem, ale ma ogromny potencjał – zakończył opiekun Arsenalu

Ramsdale będzie kosztował Arsenal 24 miliony funtów, chociaż Sheffield United może otrzymać więcej pieniędzy, jeżeli spełnione zostaną pewne warunki. Do przenosin Anglika brakuje jeszcze spełnienia kilku formalności. Z pewnością piłkarz ten nie będzie do dyspozycji Artety na niedzielny pojedynek z Chelsea.

